배달의민족 앱에서 빽다방 메뉴를 배민페이로 포장 주문 시 1400원 할인



[아시아경제 임혜선 기자] 더본코리아의 커피전문브랜드 빽다방이 오는 13일까지 배달의민족(이하 ‘배민’) 애플리케이션에서 배민페이로 ‘포장·방문’ 주문 결제 시 1400원의 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.

소비자는 배민 앱 내에 있는 빽다방 이벤트 배너에 접속해 쿠폰을 다운로드 받아 메뉴 주문 시 사용하면 된다. 이벤트 기간 동안 빽다방의 대표 메뉴인 ‘앗!메리카노(HOT)’를 100원에 즐길 수 있다. 단 계정당 1일 1회만 이용 가능하며, 최소 주문 금액은 1500원이다.

