수도권 거리두기 8일 0시부터 2.5단계…비수도권은 2단계(상보)

이달 28일까지 3주간 적용…"전국 대유행 팽창 직전"

[아시아경제 서소정 기자] 수도권의 사회적 거리두기가 이달 8일부터 2.5단계로, 비수도권은 2단계로 일제 상향된다.

6일 중앙재난안전대책본부는 수도권의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 본격적인 대유행 단계로 진입, 전국적인 대유행으로 팽창하기 직전이라고 판단하고, 수도권에 대해 ‘부분적 봉쇄’에 해당하는 사회적 거리두기 2.5단계로 상향한다고 밝혔다. 비수도권에 대해서는 2단계로 상향키로 결정했다.

적용시기는 이달 8일(화) 0시부터 12월 28일(월) 24시까지 3주간이다.

최근 한 주간(11월30일~12월6일)의 하루 평균 국내 환자 수는 514명이며, 이 가운데 수도권은 375명이다.

중대본은 "지난 목요일부터 전국 500명 이상, 수도권 400명 이상의 환자가 발생해 오늘을 기점으로 2.5단계 기준인 하루 평균 500명 기준을 초과했다"고 설명했다.

정부는 코로나19 유행 차단과 환자 감소를 위해 그동안 실시했던 거리 두기 단계 상향의 효과가 충분히 나타나지 않고 있다고 판단했다.

특히 환자 수가 계속 증가하며, 의료체계에 가해지는 부담도 커지는 상황이다.

최근 수도권을 중심으로 하루 400명에서 500명의 환자가 지속적으로 발생하고 있으며, 비수도권에서도 환자가 전반적으로 증가하고 있어 매우 엄중한 상황이다.

최근 1주간 전국의 하루 평균 환자는 514.4명으로, 전국 2.5단계 기준의 범위에 들어온 상황이다.

수도권에서 최근 4일간 일일 400명 이상의 환자가 발생함에 따라 신규 환자 중 70% 이상이 수도권에 집중돼 있다. 코로나19 유행 이래 수도권에서 하루 환자가 400명을 초과한 것은 처음 있는 일이다.

정부는 지난달 19일에 수도권 1.5단계, 24일에 수도권 2단계, 이달 1일에 2단계 내에서 강화된 방역 조치를 차례로 시행했으나 확산세가 좀처럼 진정되지 않고 있다.

비수도권도 여러 시·도에서 산발적 집단감염이 이어지며 어느 한 권역에 국한되지 않고 감염이 확산되고 있고, 수도권의 환자와 접촉한 사람이 지역에서 확진되는 경우도 빈번하게 나타나고 있다.

중대본은 "이번 조치는 수도권의 일일 환자를 150명에서 200명 수준으로 감소시키는 것이 목표"라면서 "상황에 따라 기간을 연장 또는 조정할 수 있다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr