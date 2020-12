김경수 지사 광역전철망 곧 실현 … 창원~부산~울산 전동열차로 연결

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남 도지사의 3대 핵심 과제 중 하나인 전동열차 도입이 국가 시행 사업으로 추진될 전망이다.

경남도는 수도권과 비수도권 격차 해소를 위해 추진하는 '동남권 메가시티' 핵심 인프라가 될 부산(부전)∼창원(마산) 전동열차 구축을 시작한다고 6일 밝혔다.

그동안 국토교통부와 기획재정부는 부전~마산 전동열차 도입을 위한 국비 반영에 난색을 보여왔다. 그 때문에 정부 애초 예산안에는 도가 요청했던 255억 원이 전혀 반영되지 않았다. 이후 국회 예산 심의과정에서 이 사업 추진 필요성에 공감해 20억원을 내년 정부 예산에 반영했다.

이 사업이 추진되면 창원∼부산∼울산을 오가는 광역전철망이 구축돼 수도권과 같은 철도 교통서비스를 제공할 수 있을 것으로 도는 기대했다.

2014년 6월에 착공한 부전∼마산 복선전철은 창원∼김해∼부산 9 개역 50.3㎞를 직접 연결하는 1조5766억원 규모의 신규 국가철도 사업이다. 11월 현재 98%의 공정률을 보인다.

이 사업이 끝나면 기존 경전선에서 경부선을 우회하는 창원∼삼랑진∼양산∼부산 87㎞를 창원∼김해∼부산 50.3㎞로 직접 연결해 37㎞가 단축된다. 운행 시간도 기존 1시간 33분에서 38분으로 55분이 줄어든다.

애초 이 사업에는 운행 간격 20분의 광역전철 기능을 갖춘 전동열차(EMU-180) 도입을 계획했다. 국토교통부에서 사업 시행 중 전동열차에서 준고속열차(EMU-260)로 사업계획을 변경했다.

준고속열차만 도입되면 운행구간이 애초 부전∼마산(50.3㎞)에서 부전∼순천(165㎞)으로 늘어나 운행 간격이 20분에서 1시간 30분으로 지연된다. 하루 운행 횟수도 편도 32회에서 12회로 대폭 축소된다.

도는 운행 간격 지연과 운행 횟수 축소로 인한 이용객 불편이 예상되자 부산시와 공조해 준고속열차와 함께 전동열차를 도입할 수 있도록 국토교통부와 협의했다.

이 결과 국토교통부가 국가균형발전 차원에서 준고속열차와 함께 동해남부선(부산∼울산)과 연계한 부전∼마산 전동열차 도입에 공감했다.

박종원 도 경제부지사는 “수도권 다음으로 많은 800만명이 사는 동남권에 창원∼부산∼울산을 연결하는 전동열차가 도입돼 동남권이 하나의 생활권과 경제권으로 이어지면 동남권 메가시티 구축이 한층 더 빨라져 국가균형발전에도 크게 이바지할 것이다”고 말했다.

