[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 골프모임 관련 코로나19 확진자가 1명 추가됐다.

6일 광주시에 따르면 이날 신규 확진자 1명이 추가로 발생해 광주 744번으로 분류됐다.

서구 풍암동에 거주하는 744번은 골프모임 관련 확진자다. 지난 2일 광주 730·731번 확진자가 나온 이후 사흘 만이다.

744번은 지난 3일 자택에 머물다가 서구 한 가게에 들린 것으로 조사됐다.

다음날인 4일에는 남구 소재 주택을 방문했으며, 5일에는 서구 한 편의점을 찾은 것으로 확인됐다.

방역당국은 추가 동선을 파악하는 한편 744번이 다녀간 장소에 대한 방역 조치를 완료했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr