외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 5주만에 '팔자'로 돌아섰다. 지난달 30일 역대 최대 물량을 쏟아내면서 주간 기준으로 순매도를 기록했다.

6일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 30일부터까지 이달 4일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 8637억원을 순매도했다. 코스피시장에서 8723억원을 팔아치웠고 코스닥시장에서는 76억원을 사들였다. 외국인은 지난달 30일에만 2조4953억원을 팔아치우며 역대 최대 규모의 순매도를 기록했다. 이 영향으로 이후 4일 연속 순매수에 나섰음에도 주간 합산으로 매도세로 전환됐다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 846,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 375,662 전일가 846,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]거침없는 상승 질주...코스피 2730 돌파, 개인은 '인버스'오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세4달간 60% 상승…질주하는 현대·기아차, 해외서도 엄지척 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 2779억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 3,500 등락률 +3.14% 거래량 8,258,814 전일가 111,500 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]거침없는 상승 질주...코스피 2730 돌파, 개인은 '인버스'삼성전자 또 오르나?! 다음 주 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 딱! 여기까지 갑니다!코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자 close 를 2326억원 사들였다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 380,000 전일대비 29,000 등락률 +8.26% 거래량 4,734,606 전일가 351,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자확진자 연일 최대! 강하게 급등하는 제2의 셀트리온…적중 예고오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세 close (1671억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 176,500 전일대비 1,000 등락률 +0.57% 거래량 235,976 전일가 175,500 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] SK, 배당과 수소사업에 대한 기대감↑SK바이오팜, 외국인 721주 순매수… 주가 -0.28%SK바이오팜, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.93% close (1059억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 15,500 등락률 +4.14% 거래량 1,561,745 전일가 374,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 '코스피 2700 시대', 매수세 견고한 외국인 상승 초석 다진 개미코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감 close (988억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 7,000 등락률 +2.44% 거래량 1,174,932 전일가 287,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 강세장서 힘 못쓴 '신재생에너지'…개미들 어쩌나코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신… 2700선 눈앞코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복 close ·638억원), 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 188,500 전일대비 9,500 등락률 +5.31% 거래량 3,616,479 전일가 179,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 제2의 셀트리온 찾았습니다… 또 한번 터진다신풍제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.56%[주요 매매주체 동향] 백신/진단시약/방역 테마 관련주에 연기금 순매수↑ close (623억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 196,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,224,702 전일가 196,500 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 600마력·3.5초 제로백…현대차, 고성능 전기차 개발 박차만도, 4분기 영업이익 1000억원 전망…"실적개선 초입"현대차, 검색 상위 랭킹... 주가 0.51% close (529억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 20,000 등락률 +2.48% 거래량 301,856 전일가 805,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자오후에도 코스피 2730선 유지…뚜렷한 외국인 순매수세코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승 close (508억원), 원익IPS(439억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 1,800 등락률 +2.58% 거래량 28,130,533 전일가 69,700 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]거침없는 상승 질주...코스피 2730 돌파, 개인은 '인버스'[주간HOT종목]KT&G,개인 순매수 3위…"면세채널 회복시 실적상향 가능"삼성전자 또 오르나?! 다음 주 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 딱! 여기까지 갑니다! close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 4949억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 1,100 등락률 +1.71% 거래량 4,299,278 전일가 64,400 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]KT&G,개인 순매수 3위…"면세채널 회복시 실적상향 가능"삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 0.78%삼성전자우, 주가 6만 4000원.. 전일대비 0.31% close 를 4679억원 팔았다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 551,000 전일대비 1,000 등락률 -0.18% 거래량 335,878 전일가 552,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 '코스피 2700 시대', 매수세 견고한 외국인 상승 초석 다진 개미[인사]삼성SDI삼성전자 '예비 CEO' 부사장 31명 승진…SW 인재도 '대거 발탁'(종합) close (944억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 47,200 전일대비 50 등락률 +0.11% 거래량 1,743,151 전일가 47,150 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고국민연금 "KB금융지주 윤종규·허인 이사선임 안건 찬성" close (727억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 2,500 등락률 -1.39% 거래량 1,095,411 전일가 180,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 SK이노, 차세대배터리 연구센터 신설…2021년 조직개편 단행[클릭 e종목] SK, 배당과 수소사업에 대한 기대감↑'폐플라스틱 처리 재생유→발전연료'…쓰레기대란 해법 '주목' close (673억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 592,127 전일가 84,300 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]KT&G,개인 순매수 3위…"면세채널 회복시 실적상향 가능"강세장서 힘 못쓴 '신재생에너지'…개미들 어쩌나외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여 close (616억원), BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 5,890 전일대비 30 등락률 -0.51% 거래량 2,456,407 전일가 5,920 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"BNK금융지주, 내년 10%대 증익 전망...목표가 7%↑"외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고 close (573억원), 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 156,500 전일대비 5,600 등락률 +3.71% 거래량 644,037 전일가 150,900 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 컴투스, 주가 15만 3500원 (1.72%)… 게시판 '북적'컴투스, 주가 15만 3500원 (8.02%)… 게시판 '북적'中 게임 한한령 종식되나…날아오르는 '게임주' close (545억원), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 192,000 전일대비 500 등락률 +0.26% 거래량 278,155 전일가 191,500 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 삼성화재, 대출 이상거래 사전탐지 시스템 구축대형사도 예외없다…새해 보험사 대규모 조직개편 예고외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여 close (452억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 998,010 전일가 122,000 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승진짜를 넘는 가치…올 겨울도 '페이크 퍼'가 대세 [e공시 눈에 띄네] 코스피-11월30일 close (406억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 움직임과 관련해 12월 선물옵션 동시만기에 주목해야 할 것으로 보인다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "국내 증시 방향성에 가장 중요한 주간 이벤트는 12월 선물옵션 동시만기"라며 "외국인은 9월 동시만기 이후 코스피200 선물을 3만7000여계약 순매수했고 롤오버를 고려한 외국인 매수 포지션은 6만계약 내외로 추정돼 외국인 코스피200 선물 롤오버 여부가 향후 단기 방향성에 중요한 단서를 제공할 것"이라고 말했다.

노 연구원은 "외국인 현물 순매수 모멘텀이 가장 강할 시기는 2021년 1분기로 외국인 수급 방향성에 대한 힌트를 드러낼 동시만기 전 주요 투자 주체들의 관망세가 나타날 수 있다"면서 "주요 투자 주체들이 뚜렷한 방향성을 보일 시기는 동시만기 이후로 외국인 현물 순매수 기조와 금융투자 연말 배당 수익 확보를 위한 현물 순매수 가능성을 고려하면 대형주에 여전히 우호적인 환경이 지속될 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr