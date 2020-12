전통시장·상점 활성화 유공자에 석탑산업훈장 등 포상

[아시아경제 문혜원 기자] 정부가 대구 성서와룡시장 등 전통시장·상점가 활성화 유공자들에게 석탑산업훈장 등을 수여했다.

중소벤처기업부는 4일 서울 용산구 드래곤시티에서 포상 수요식을 열고 석탑산업훈장 1점, 산업포장 1점 등 정부포상 23점과 장관표창 65점 등 총 88점에 대해 수여했다. 이는 2004년 포상 도입 이후 역대 최대 규모다.

유공자 포상은 4개 부문(유공상인, 우수시장, 지원기관, 지원기관 임직원)으로 진행됐다.

중기부에 따르면 석탑산업훈장을 받은 윤선주 대구 성서와룡시장 회장은 시장을 16개국의 이주민, 근로자, 유학생 등이 찾는 글로벌 시장으로 탈바꿈 시켰다. 올해 3월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 대유행하기 시작했을 때 ‘착한 임대료 운동’을 주도해 성서와룡시장 128개 점포 가운데 91개 점포가 임대료 인하 혜택을 받을 수 있도록 기여했다.

우수시장 부문에서 대통령 표창을 받은 포항 큰동해시장은 고객 회원제 서비스를 도입하고 다양한 마케팅 활동으로 고객 증가 및 매출 신장 효과를 거두는 등 전통시장이 나가야 할 방향을 제시하는 등 전통시장 활성화에 이바지했다.

지원기관 부문에서는 전라북도 전주시가 대통령 표창의 영예를 차지했다. 전주시는 전주남부시장에 전국 최초로 청년몰을 조성해 ‘청년 상인 육성’이라는 새로운 정책을 개발했고, 화재 피해로부터 상인들을 보호하기 위해 상인들이 전통시장 화제공제에 가입할 경우 가입료의 70%를 지원하는 등 전통시장 활력 회복에 앞장섰다.

지원기관 임직원 부문에서는 박지현 금융결제원 부부장이 대통령 표창을 수상했다. 박 부부장은 온누리상품권 전자결제시스템을 기획해 개인 할인 구매한도 관리, 당일 환전·실시간 판매시스템 도입 등 온누리상품권 사용 촉진에 공헌했다.

박영선 중기부 장관은 “코로나19 여파로 대한민국 경제가 큰 충격에 빠졌고 상인들은 더 큰 위기에 처했으나 착한 임대인 운동, 온누리상품권 발행 확대, 대한민국 동행세일 추진 등 상인들과 정부가 합심해 위기 극복에 나섰고 그 성과가 나타나고 있다”며 “코로나19가 가져온 일상의 변화, 비대면 거래 확산에 따라 전통시장과 상점가도 경쟁력을 갖추기 위해서는 온라인 장보기 등 디지털화가 반드시 필요하다”고 말했다.

