▲김경수씨 별세, 이상익(전남 함평군수)씨 장인상 = 2일 오후 10시 13분, 서울 아산병원 장례식장 33호실, 발인 5일 오전 6시. ☎ 010-2936-9503

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr