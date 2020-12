부산 기장군 어린이급식 경남정보대가 맡는다

경남정보대, 기장군 어린이급식관리지원센터 수탁기관 선정

2024년까지 5년간 부산시로부터 25억원 받아 운영키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교가 기장군 어린이급식 관리를 맡게 됐다.

경남정보대(총장 추만석)는 기장군 어린이급식관리지원센터 수탁기관에 선정돼 2024년까지 5년간 총 25억원을 부산시로부터 받아 운영한다.

이 대학은 기장군 관내 어린이급식소를 대상으로 △어린이 급식소의 영양관리 지원 계획수립 △시설 유형 및 규모별 식단 개발 및 보급 △위생·안전·영양관리 컨설팅 및 지원 △대상별 교육 프로그램 운영 △교육자료 제작 및 보급 등 사업을 진행한다.

이 대학 평생교육원장으로 재직하고 있는 식품영양과 문숙희 교수가 센터장을 맡았다.

기장군 어린이급식관리지원센터는 기장군 관내 어린이집과 유치원, 지역아동센터 등 어린이에게 단체급식을 제공하는 집단급식소를 대상으로 체계적인 위생관리와 영양관리를 지원하기 위해 2013년 설립된 기관이다.

