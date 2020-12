광주 서구 “소상공인 풍수해보험 가입하세요”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 시민들의 풍수해보험 가입 홍보에 나섰다.

3일 서구에 따르면 풍수해보험은 태풍·호우·대설·지진 등 자연재해로 발생하는 재산 피해를 보상해주는 정책보험이다.

전체 보험료의 일부를 정부와 지자체에서 지원해 저렴한 보험료로 가입이 가능하며, 가입 대상별로 최소 52.5%에서 최대 91% 차등 적용해 지원된다.

가입대상이 기존의 주택, 온실과 더불어 소상공인이 운영하는 상가 및 공장까지 확대돼 더 많은 시민이 혜택을 받을 수 있게 됐다.

특히, 상가·공장의 경우 59%를 지원해 비교적 영세한 소상공인의 경제적 부담이 완화될 것으로 보인다.

풍수해보험 가입은 보험사별 웹사이트를 통해 가능하다. 자세한 사항은 국민재난안전포털이나 구청 안전총괄과 또는 민영 보험사로 문의하면 된다.

서구 관계자는 “자연재해는 대부분 예상치 못하게 발생하고 피해가 광범위하게 발생할 확률이 높다”며 “많은 시민들이 풍수해 보험에 가입해 자연재해로부터 재산과 가족을 지키는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

