유진그룹 계열 '푸른솔GC포천', '소비자 만족 10대 골프장' 선정

[아시아경제 김종화 기자]유진그룹 계열 '푸른솔GC 포천'이 골프장 예약 전문 사이트 엑스골프(XGOLF)가 선정한 '소비자 만족 10대 골프장'에 이름을 올렸다.

'2020 소비자 만족 10대 골프장' 선정은 올해로 7회째를 맞았다. 83만명의 회원을 보유하고 있는 엑스골프는 골프장을 이용한 소비자들의 후기를 바탕으로 18곳의 후보를 추린 뒤 소비자 패널이 직접 라운딩하며 정량평가한 점수를 반영해 최종 10곳을 선정한다.

평가 기준은 ▲경기운영(캐디, 경기진행) ▲코스(관리상태, 난이도) ▲가격(요금, 접근성) ▲부대시설(식음료, 서비스) 등이다.

올해는 푸른솔GC 포천과 함께 문경(경북 문경), 사우스스프링스(경기 이천), 서원힐스(경기 파주), 솔모로(경기 여주), 신라(경기 여주), 크리스탈밸리(경기 가평), 클럽모우(강원 홍천), 태광(경기 용인), 파인힐스(전남 순천) 등이 선정됐다. 특히 푸른솔GC 포천은 '부대시설' 항목에서 소비자들의 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

조일구 푸른솔GC 포천 대표는 "시설과 운영은 물론 가격만족도에 이르기까지 소비자들로부터 다방면에서 인정받았다는 점에서 더욱 영광스럽다"면서 "이번 평가를 바탕으로 푸른솔의 강점은 더욱 살려 고객들에게 최고의 서비스로 감동을 드릴 수 있는 골프장으로 발돋움해 나가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr