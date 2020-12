HDC현산, HDC아이콘트롤스 ‘스마트건설 안전솔루션’ 구축

[아시아경제 유인호 기자] HDC그룹은 HDC현대산업개발과 HDC아이콘트롤스가 사물인터넷(IoT)와 무선통신 기반의 스마트 현장안전관리 솔루션(HDC Smart Safety·HSS)를 자체 개발하고 현장에 구축했다고 2일 밝혔다.

HSS는 근로자 출입단계부터 현장의 모든 인력과 장비에 대한 안전위해요소를 사전에 분석하고, 무선통신과 IoT 등의 스마트 기술을 통해 수집된 안전 관련 정보를 분석해 산업재해 발생 상황을 실시간으로 모니터링하는 종합 안전관리 시스템이다.

HDC아이콘트롤스와 HDC현대산업개발은 올해 3월부터 현장 안전관리자의 요청사항과 산업재해 발생 요인들을 취합해 실질적인 효과를 기대할 수 있는 아이템을 우선 선정했다.

이를 통해 지난 10월 현장 무선통신 네트워크 인프라, 스마트 안전관제시스템, IoT 안전시스템, 안면인식 출입관리시스템, 중장비 관리시스템 등을 구축했다.

HDC아이콘트롤스 이규삼 건설솔루션사업부장은 “이번에 개발한 IoT 기반의 사후 인지형시스템을 지속 보완해 2021년에는 빅데이터를 활용한 능동식 사전 인지형시스템 발전계획을 수립하겠다”며“현장안전관리 솔루션 분야에서 선도적 역할을 해나갈 것”이라고 말했다.

한편 HDC현대산업개발은 현재 시공 중인 ‘청주가경아이파크4단지’ 현장에 HSS를 시범 적용했으며, 연내 품평회를 거쳐 성능평가와 개선사항을 도출한 뒤 신규 현장을 시작으로 전 사업장에 순차적으로 도입한다는 계획이다.

