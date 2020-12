국민 3명 중 2명 "내년에 해외여행 가고 싶다"

티몬 고객 1800명 설문조사 결과

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 고객들을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 64%, 3명 중 2명이 내년에 해외여행을 떠나고 싶다고 답했다고 2일 밝혔다. 응답자들은 '가족과 함께(52%)', '5일 이상(78%)' 떠나는 것을 선호하는 것으로 조사됐다.

이번 설문은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 소식이 전해진 이후인 11월 23일부터 닷새 간 진행됐으며 모두 1800명이 응답했다. 실제 내년에 ▲코로나19 백신을 접종 한 후 해외여행을 가겠다는 응답자는 57% ▲백신을 안 맞아도 갈 수 있는 여행지가 있다면 바로 가겠다는 응답도 7%로 조사돼 전체의 64%가 해외여행을 희망했다.

가족과 함께 해외여행을 떠나겠다는 바람도 컸다. 여행을 함께 떠나고 싶은 사람으로 가족을 꼽은 사람이 52%로 절반을 넘었으며 이어 친구(20%), 연인(15%)의 순으로 나타났다. 혼자 떠나겠다는 답변도 12%를 차지했다. 이들이 해외여행에서 가장 해보고 싶은 일은 문화유적·관광지 방문(44%)이었으며 편하게 쉬고 싶다(22%)와 현지 음식점과 주점 방문(20%) 등도 높게 나타났다.

올해 해외여행이 사실상 불가능했기에 보상 심리도 반영된 것으로 보인다. 5일 이상 일정으로 해외여행을 떠나겠다는 답변이 전체 78%를 차지했으며 이어 4일(15%), 3일(6%) 순이었다. 또한 코로나19 상황이 길어짐에 따라 희망 여행지도 달라졌다. 지난 6월 조사에서는 동남아시아가 60.5%로 1위였으나 이번 조사에서는 27%로 낮아졌다. 대신 유럽(21%), 대양주(15%), 미주(11%) 순으로 장거리 여행 응답이 평균 5%포인트 상승했다. 이에 따라 1인당 여행 예산 역시 100만원 초과 200만원 이하가 46%로 가장 많았다.

한편 티몬은 여행에 대한 소비자들의 니즈에 따라 티웨이항공과 손잡고 무착륙 항공 여행상품을 특가로 6일까지 판매한다. 연말 연시 비행기를 타고 상공에서 일몰과 일출을 감상할 수 있는 상품이다. 24일, 25일, 31일, 1월1일 등 희망하는 날짜를 선택해 여행을 다녀올 수 있다.

