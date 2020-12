금천청년네트워크 온라인 성과공유회 개최

5일 오후 2시 유튜브 실시간 방송으로 진행... 청년들 제안한 청년자율예산 사업 소개, 그간의 활동성과 공유...축하공연, 참여자 퀴즈, 금천청년네트워크 방향성에 대한 자유토론 등

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 5일 오후 2시 유튜브 실시간 방송으로 금천청년네트워크(이하 금청넷) 온라인 성과공유회를 개최한다.

이번 행사는 올 한해 금청넷 활동성과와 청년들이 제안한 청년자율예산 사업을 지역 청년들과 공유, 지역의 청년정책 및 청년네트워크의 발전방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이번 성과공유회는 지난해 청년들이 제안한 2020년 청년자율예산 사업 추진결과 및 2021년 사업계획 발표와 그간의 활동 공유, 응원영상, 축하공연 등으로 다채롭게 꾸며진다.

또, 행사 중간에 청년정책에 대한 정보를 알리기 위한 참여자 퀴즈 이벤트와 현장 참여자들과 금청넷의 존재의의와 앞으로의 방향성에 대해 자유롭게 토론하는 시간도 마련된다.

이번 성과공유회에는 금청넷 참여자를 비롯해 지역청년이라면 누구나 참여할 수 있다.

한편, ‘금청넷’은 지역의 청년문제 해결을 위해 다양한 정책 의제를 발굴, 제안하는 능동적인 주민참여플랫폼이다. 지난해 제 1기 위원들의 활동으로 ‘청년네크워크 활성화 지원’, ‘청년문화다양성랩 프로젝트’, ‘청년생활환경개선 프로젝트’ 등이 2020년 서울시 청년자율예산에 편성됐다.

올해는 제2기 위원들이 활동하며 ‘청년친화강소기업 탐방 프로젝트’, ‘청년쉼터교실 운영’, ‘금천예술시장 금자리’, ‘청년네크워크 활성화 지원’ 등 4개 사업을 2021년 서울시 청년자율예산으로 편성하는 성과를 거뒀다.

유성훈 구청장은 “올해는 코로나19로 인해 네트워크 모임이나 활동에 많은 어려움이 있었음에도 불구하고 구정에 적극 참여해준 청년들에게 응원과 지지를 보낸다”며 “앞으로도 더 많은 청년들의 참여와 활동으로 금천청년네트워크가 더욱 활성화되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr