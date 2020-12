이강덕 포항시장의 수험생 응원 메시지 "편안하게 하던 대로 화이팅"

1일 페북에 글 올려 … 포항지역 수험생 4275명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이강덕 포항시장이 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 1일 SNS(사회적 관계망)을 통해 코로나19로 어느 때보다 힘든 시간을 겪고 있는 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.

이 시장은 이날 페이스북에 "시험지 첫장을 넘길때 불안과 걱정은 최선을 다했다는 자신감으로 눈 녹듯 녹아내릴 것"이라며 "저를 비롯한 모든 공직자들은 바이러스를 원천 봉쇄한다는 비상한 각오로 수능을 대비하겠다"고 강조했다.

지난달 25일부터 '2021 수능대비 특별방역대책 주간'을 설정한 포항시는 1일에 이어 3일, 수험생의 안전관리 강화를 위해 수능 시험장 특별방역을 실시한다. 수능 수험생 자녀를 둔 포항시 산하 직원은 수능 당일까지 1일부터 재택근무를에 들어갔다.

한편, 포항지역 2021학년도 수능 응시인원은 4275명으로, 총 12개소 시험장에서 시험을 치르게 된다. 자가격리자는 포항중앙고등학교, 확진자는 포항의료원에서 시험을 치른다.

