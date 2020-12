[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 식품영양학과에서 위탁 운영 중인 전남도 어린이급식관리지원센터는 지난달 센터 등록 회원시설 조리종사자를 대상으로 ‘어린이급식소 식중독 예방교육’을 비대면 온라인 교육으로 진행했다고 1일 밝혔다.

이번 교육은 ▲식중독의 이해 ▲식중독 발생 현황 ▲사례로 보는 식중독 ▲신학기 주의사항 ▲식중독 예방요령 등 내용으로 진행됐다.

나주, 강진, 함평, 구례 지역에서 총 39개소가 참여했으며 교육을 완료한 시설에는 위생물품을 지원했다.

노희경 센터장은 “지속적인 식중독 예방 교육을 통해 어린이급식소의 안전한 급식환경을 조성하겠다”고 말했다.

