티웨이항공, 수능 수험상 대상 국내선 20% 할인

국내선 8개 노선 대상

[아시아경제 유제훈 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,570 전일대비 25 등락률 -0.96% 거래량 301,855 전일가 2,595 2020.11.30 10:06 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공·에어부산, 오는 12월 각기 홍콩·닝보 재운항"연말연시, 하늘서 선라이즈·선셋 감상을" 티웨이 관광비행 출시티웨이항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 15.64% ↑ close 은 올해 2021학년도 대학수학능력시험 수험생을 대상으로 국내선 항공권 20% 할인 혜택을 제공하는 '지나칠 수능 없지' 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

티웨이항공에 따르면 이번 이벤트는 이날 오전 10시부터 내년 2월10일까지 항공권을 예약하는 수험생 본인을 대상으로 한다. 국내선 '스마트 운임'을 선택하면 20%의 할인을 제공하는 방식이다.

대상 기간 및 노선은 탑승일 기준으로 오는 12월4일부터 내년 2월28일이며, 김포/대구/광주/청주/김해~제주, 부산/광주~양양, 김포~부산 등 8개 노선이다. 단, 설 연휴는 이벤트 기간서 제외된다.

할인을 받기 위해선 항공권 운임종류 중 스마트 운임을 선택하고 개인신분 할인 탭에서 '수험생 할인'을 적용하면 된다. 결제 뒤 여행 당일 공항 카운터에서 수능 수험표, 원서 접수증, 수시포함 대입 지원서 중 한 가지의 원본을 제시하면 된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr