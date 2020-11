[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 21일 논현동 가구거리서 열린 '인테리어디자인위크' 개막식에 참석했다.

'강남 인테리어디자인위크'는 코로나19 장기화로 지친 주민들에게 활력을 주고 침체된 지역 상권을 살리고자 기획됐다.

28일까지 진행되는 이번 행사는 논현동 가구거리의 39개 업체가 참여해 '아트콜라보레이션'과 '디자인워크샵' 등 다양한 프로그램을 마련했으며 신진 디자이너들의 작품과 친환경 소재 인테리어 등도 관람할 수 있다.

또 현장에서 가구나 인테리어 자제를 구매할 수 있는 '세일페스타'와 '라이브 커머스' 방송도 진행된다.

