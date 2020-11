경북도, 내년도 환경산림분야 국비 24.5% 증액 '상임위 통과'

국비예산 올해보다 1351억원 증액 된 6857억원 확보

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 내년도 환경산림분야 국비예산 6857억원이 국회 상임위를 통과했다고 22일 밝혔다. 이는 올해 5506억원보다 24.5%(1351억원) 증액된 수치다.

미세먼지 문제 및 기후변화 등에 대응하기 위한 그린뉴딜 관련한 내년도 사업으로는 ▲전기자동차 보급사업 513억원 ▲스마트 관망관리 인프라 구축사업 569억원 ▲운행경유차 배출가스 저감사업 220억원이 편성됐다.

또한 산림자원을 육성하고 산림재해 보호기반을 구축하기 위해 ▲숲가꾸기 사업 233억 ▲산불 등 산림재해방지 112억원 ▲소나무 재선충병 등 산림병해충 방제 136억원 등이 포함됐다.

경북도는 국비 추가 확보를 위해 상임위에서 신규 증액된 19개 사업(232억원)에 대해 시·군공무원, 지역 국회의원 및 출향인사들과 유기적인 협조체계를 구축해 국비예산이 최대한 확보될 수 있도록 노력할 방침이다.

최대진 경북도 환경산림자원국장은 "연초부터 기획재정부, 환경부, 산림청 등을 수시로 방문해 사업의 타당성·당위성을 설명하는 등 국비 확보를 위해 노력한 결과"라며 "최종 국회 예결위 심사에서 1년 동안 노력해온 것이 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 강조했다.

