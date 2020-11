쿠팡, 삼성전자·현대차 이어 고용규모 3위 차지

[아시아경제 문혜원 기자] 국민연금 가입자 수를 기준으로 쿠팡이 삼성전자, 현대차에 이어 고용 규모 3위를 차지한 것으로 조사됐다.

17일 CEO스코어가 분석한 국민연금공단의 국민연금 가입자수에 따르면 쿠팡과 물류센터를 운영하는 쿠팡풀필먼트서비스는 올해 3분기말 기준 4만3171명을 고용한 것으로 집계됐다.

2분기에 고용 규모 4위에 올랐던 쿠팡은 3분기 LG전자를 제치고 고용규모 3위에 올랐다.

올 2월 이후 9월까지 국민연금가입자수에 따르면 쿠팡은 1만 3744명의 신규 일자리를 만들어 냈다. 이는 같은 기간 2위인 한화솔루션(3025명), 3위 삼성전자(2895명)를 합친 규모의 2배를 웃돈다. 나머지 10위까지 순고용 합인 1만1398명보다도 2000여명 이상 많은 규모다.

이는 쿠팡의 배송직원인 쿠친(쿠팡친구)의 증가가 큰 몫을 했다는 게 쿠팡의 설명이다. 쿠친은 지난 7월말 기준 1만명을 넘었다.

쿠팡에 따르면 쿠팡이 직고용하는 쿠친은 주5일 52시간 근무는 물론 15일 연차와 퇴직금 등이 보장되고 산재보험 등 4대보험과 종합건강검진을 비롯한 건강케어 프로그램이 제공된다. 또 택배기사 과로사 문제의 핵심 쟁점으로 떠오른 분류업무는 4400명의 별도 인력을 운영하고 있다.

쿠팡 관계자는 “과거 경제성장기 삼성과 현대처럼 최근 쿠팡이 유일하게 고용을 동반한 성장을 이루어내고 있다”며 “앞으로도 지속적인 채용과 투자를 통해 양질의 근로환경을 만들어 내겠다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr