내 몸에 ‘부드러움’을 더하는 바디·퍼퓸 신상 라인

바디·퍼퓸 신제품 리뷰

카밀, 스텔라블랑, 라엘, 모레모, 페이스인네이처, 에스쁘아

[아시아경제 김희영 기자] 몸에 닿는 제품을 선택할 때는 늘 신중하기 마련이다. 성분과 향기 등 자극적이지 않고 거부감이 없는 아이템이 오랫동안 사랑받는다. 때론 촉감적으로, 때론 제품 본연의 에너지로 ‘부드럽게’ 내 몸을 감싸는 착한 제품을 찾게 된다. 사용할 때마다 기분 좋아지는 향은 물론 제품력을 갖춘 뷰티 신제품을 통해 나만의 잇템을 발견해보자.

향균력 좋은 촉촉 핸드워시

요즘같이 외부 환경이 걱정될 때 화장실에 꼭 하나 두고 사용하고 싶은 액체형 핸드워시. 투명한 젤 타입 제형으로 한 번의 펌핑만으로도 순하게 사용할 수 있다. 영양이 풍부한 프로폴리스 추출물이 함유돼 사용했을 때 피부에 건조함 없이 촉촉한 마무리감을 선사하며 자연스럽게 나는 달달한 머스크향이 인상적인 제품이다. 특히 향균력이 좋고 피부 적합성 테스트를 완료해 온 가족이 사용할 수 있는 필수템이다. 카밀 ‘리퀴드 솝 퓨어’ 300ml

향과 제품력을 동시에 갖춘 힐링 퍼퓸 핸드크림

우주의 향을 담은 듯 그동안 접해보지 못했던 새로운 4가지 향을 담은 퍼퓸 핸드크림. 고급 스파를 받은 듯 힐링을 불러오는 향으로 시크하고 매혹적인 4가지 향을 취향에 따라 선택할 수 있다. 발랐을 때 끈적임 없이 스며들고 코팅 막을 형성한 듯 촉촉한 수분감을 줘 손 피부에 생기를 불어넣어준다. 딱딱하고 하얗게 일어난 손톱 주위에 큐티클 부분까지 케어해주는 만능 핸드크림. 무게감 있는 각인 메탈 캡으로 럭셔리함을 더해 선물용으로도 추천하는 제품이다. 스텔라블랑 ‘어센틱 퍼퓸 핸드크림’ 스텔라/사이렌/프시케/핑크플래닛 50ml

일상 속의 즐거움!

라엘, 모레모, 에스쁘아, 페이스인네이처

활동량이 많은 날에 그날이 오면 고민이 되기 마련. 화장실을 자주 가기도 애매해 냄새며 생리량까지 신경 쓰이는 게 한두 가지가 아니다. 이럴 때 사용이 편리한 탐폰을 써볼 것. 휴대가 간편한 낱개 포장으로 되어 있고 양이 많은 날은 슈퍼, 양이 적당한 날은 레귤러로 선택해 사용 가능하다. 이전에 탐폰 착용 실패 경험이 있는 기자도 놀랄 정도로 쉽게 삽입 가능했고 착용했을 때 편리함을 느꼈다. 곡선형 팁과 말캉한 친환경 어플리케이터가 부드러워 부담감 없이 사용 가능했고 유기농 순면 흡수체는 흡수력도 매우 좋은 편. 라엘 ‘순면 탐폰’ 슈퍼/레귤러 12개입

숍에 방문해서 두피 케어를 받을 때의 시원함을 느낄 수 있는 부드러운 탈모 샴푸. 브랜드 독자 성분이 두피 환경을 개선하는데 도움을 줘 두피부터 모근, 모발까지 3단계 케어가 가능하다. 식약처에서 인증한 탈모 증상 완화 기능성 샴푸로 중건성용과 지성용 등 두피 상태에 따라 선택해 사용할 수 있다. 모레모 ‘카페인바이옴 샴푸’ 중건성/지성용 500ml

상큼하고 은은한 향이 머릿결을 감싸는 샴푸. 비건 인증을 받은 착한 제품으로 두피가 예민해서 가렵거나 따갑다면 자극 없이 사용할 수 있는 친환경 제품이다. 건조하고 푸석푸석한 머리카락에 유수분 밸런스를 맞춰주며 곱고 부드러운 텍스처가 헤어를 깔끔하게 클렌징해준다. 페이스인네이처 ‘호호바 샴푸’ 400ml

아담한 사이즈에 휴대가 간편해 언제 어디서나 꺼내 쓰고 싶은 고체 타입의 향수. 손가락으로 쓸어내면 부드럽게 오일로 바뀌어 몸에 바르기 쉬운 제형이 된다. 샤워하고 나온 듯 살결을 통해 은은하게 풍기는 에스쁘아만의 시그니처 향이 매혹적인 향수다. 지속력도 좋아 데일리 혹은 특별한 날 언제 어디서나 바르고 싶은 퍼퓸. 에스쁘아 ‘케익 프레그런스’ 2.5g

기획=김희영 기자

사진=김태윤 기자

김희영 기자 hoo04430@asiae.co.kr