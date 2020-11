KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"

[아시아경제 구은모 기자] 한진그룹 경영권을 두고 조원태 회장과 대립해온 행동주의 사모펀드(PEF) KCGI는 13일 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 77,900 전일대비 6,900 등락률 -8.14% 거래량 1,204,826 전일가 84,800 2020.11.13 14:31 장중(20분지연) 관련기사 초대형 국적 항공사 탄생 넘어야 할 고개 많다조현민 한진칼 전무, ㈜한진·토파스여행정보 신규 임원 선임한진칼, (주)한진·진에어 유상증자에 836억 참여 close 의 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,205 전일대비 225 등락률 +5.65% 거래량 72,158,075 전일가 3,980 2020.11.13 14:31 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등아시아나항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 12.81% ↑ close 지분 인수설에 대해 고객 피해와 주주·채권단 손실로 이어질 수 있다며 부정적인 의사를 밝혔다.

KCGI는 이날 '한진칼, 아시아나항공 인수에 대한 입장'을 내고 "다른 주주들의 권리를 무시한 채 현 경영진의 지위 보전을 위한 대책이 아닌가 하는 합리적 의심이 든다"고 말했다.

KCGI는 "산업적 시너지와 가치에 대한 구체적인 고민 없이 재무적으로 최악의 위기 상황을 겪고 있는 아시아나항공을 한진그룹에 편입시키는 것은 임직원의 고용과 항공안전 문제 등 고객들의 피해와 주주 및 채권단의 손실로까지 이어질 수 있다"며 "충분한 검토와 투명한 협의 과정을 거쳐야 할 것"이라고 강조했다.

그러면서 "한진칼은 기발행된 신주인수권의 행사와 비핵심 자산 매각 등을 통해 1조원 이상의 자금을 확보할 수 있다"며 "현재 외부 자금 지원이 필요한 기업은 한진칼이 아니라 대한항공"이라고 지적했다.

KCGI는 "주주연합은 한진칼의 실질적인 최대주주로서 채권단과 정부 당국 및 한진칼 경영진과의 회합을 포함한 심도 있는 대화를 정중히 요청한다"며 "항공업 구조조정을 통한 사회적 가치와 채권자와 주주 권익 보호를 위한 모든 아이디어 방안에 열린 자세로 검토할 자세가 돼 있다"고 말했다.

금융권에 따르면 산업은행은 한진칼에 제3자 배정 유상증자 방식으로 자금을 투자하고, 한진칼이 금호산업이 가진 아시아나항공 지분(30.77%)을 인수하는 방안을 검토 중이다. 이와 관련해 산업은행은 "여러 가지 옵션 중에서 검토 중이나 확정된 바 없다"고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr