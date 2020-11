[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 티플랙스 티플랙스 081150 | 코스닥 증권정보 현재가 3,260 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,195 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제티플랙스, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 9.56% ↑ close =3분기 잠정실적 매출 305억원, 영업이익 8억원

◆ 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 5,080 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,070 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 유럽 전기차 배터리 공동개발 진행한다? 지금이 기회!휴맥스, 주가 5440원 (6.88%)… 게시판 '북적'현대차 양산 수출한 수소전기트럭! 대박 났다! close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 2352억원, 영업손실 27억원

◆ NHN한국사이버결제 NHN한국사이버결제 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 66,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 65,900 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"NHN한국사이버결제, 온라인 중심 고성장세 지속"NHN한국사이버결제, 3분기 영업익 112억원…전년비 31.52% 증가[클릭 e종목]"NHN한국사이버결제, 온라인결제 호황에 성장 기대" close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1592억원, 영업이익 112억원

◆ 텔레칩스 텔레칩스 054450 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,350 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 텔레칩스, 3분기 23억원 영업손실…적자전환텔레칩스, 주가 1만 3250원 (6.0%)… 게시판 '북적'텔레칩스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.73%. close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 229억원, 영업손실 23억원

◆ 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 5,080 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,070 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 유럽 전기차 배터리 공동개발 진행한다? 지금이 기회!휴맥스, 주가 5440원 (6.88%)… 게시판 '북적'현대차 양산 수출한 수소전기트럭! 대박 났다! close =차량용 전장품 사업 물적분할해 휴맥스오토모티브(가칭) 신설 결정

◆ 예스24 예스24 053280 | 코스닥 증권정보 현재가 14,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,050 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 예스24, 카카오은행 주식 99억원에 추가취득예스24, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.98%예스24, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.25% close =99억원 규모 한국카카오은행 주식 취득 결정

◆ KTH KTH 036030 | 코스닥 증권정보 현재가 5,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,230 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 KTH, 3Q 영업익 26.2% 감소…K쇼핑은 분기 최대 매출KTH, 3분기 영업익 30억원…전년비 26.25 감소[유통핫피플]MCN이란 변화구…"크리에이터들의 TV 놀이터로" close =3분기 잠정실적 매출 852억원, 영업이익 30억원

◆ 바이오로그디바이스 바이오로그디바이스 208710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,635 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,590 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 바이오로그디바이스, 열화상 얼굴인식 단말기 개발…"얼굴인식 체온계로 활용"바이오로그디바이스, 이재선 단일 대표체제로 변경바이오로그디바이스, 해성옵틱스 주식 80억원에 취득 결정 close =6000만원 상당 자사주 처분 결정

◆ 하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 7,390 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,330 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 하림지주 "계열사 엔에스쇼핑 주식 200억원에 추가취득"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일 close =계열사 순우리한우에 100억원 규모 출자 결정, 하림푸드 자회사 편입

◆ 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 212,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 199,300 2020.11.13 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 5년간의 보툴리눔 톡신 전쟁, 일주일 후 마침표 찍나겹악재 주름 깊은 '메디톡스'대웅제약, 美 ITC 예비결정 추가반박서 제출 close =공시번복(유무상증자 결정 철회)으로 불성실 공시법인 지정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr