[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일

◆ 삼성생명=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 7조7653억원, 영업이익 3746억원

◆ 미래에셋대우=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 2조5653억원, 영업이익 2942억원

◆ 일동홀딩스=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1535억원, 영업손실 62억원

◆ 키움증권=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1조1715억원, 영업이익 3555억원

◆ 한화손해보험=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1조4660억원, 영업이익 308억원

◆ 엔에스쇼핑=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1221억원, 영업이익 104억원

◆ 롯데쇼핑=롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)에 롯데백화점 중동점 등 총 7341억원 규모의 부동산 양도 결정

◆ HDC현대산업개발=에이블도안제일차주식회사에 3450억 규모 채무보증 결정

◆ 효성티앤씨=계열사 효성 재팬에 334억원 규모 채무보증 결정

◆ 롯데리츠=자산매입 자금 조달을 위해 4358억원(자기자본 대비 50.6%) 차입 결정

◆ 메리츠금융지주=1000억원 상당 메리츠화재해상보험 주식 취득 결정

