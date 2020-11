美화이자 "예방효과 있다"…국내 코로나19 백신은?

[아시아경제 조현의 기자] 미국 제약회사 화이자와 독일 바이오엔테크가 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 효과가 90% 이상이라는 중간 결과가 발표된 가운데 국산 코로나19 치료제와 백신 현황에도 이목이 쏠리고 있다.

10일 식품의약품안전처에 따르면 현재 국내에서 진행 중인 코로나19 관련 임상은 치료제 19건, 백신 2건으로 총 21건이다. 셀트리온과 GC녹십자, 대웅제약, 종근당 등 10여개 제약사가 개발 경쟁에 뛰어든 치료제의 경우 연내 개발 기대감이 높아지고 있는 반면 백신은 미국, 중국 등 주요국보다 아직 더딘 상황이다.

국산 코로나19 백신은 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 112,500 전일대비 12,100 등락률 -9.71% 거래량 694,075 전일가 124,600 2020.11.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭 close , 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 26,750 전일대비 1,200 등락률 -4.29% 거래량 1,422,123 전일가 27,950 2020.11.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 진원생명과학, 주가 2만 7550원.. 전일대비 1.47%진원생명과학, 외국인 2만 1000주 순매도… 주가 -2.52%진원생명과학, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.95% close , SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 195,500 전일대비 2,000 등락률 +1.03% 거래량 112,249 전일가 193,500 2020.11.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 '그린뉴딜'에 힘 싣는 최태원SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다" close 바이오사이언스 등이 개발하고 있다. 국산 백신으로는 처음으로 임상 단계에 돌입한 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 112,500 전일대비 12,100 등락률 -9.71% 거래량 694,075 전일가 124,600 2020.11.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭 close 의 'GX-19'는 지난 6월 임상 1ㆍ2a상을 승인받은 후 현재 1상을 진행하고 있다. 회사 측은 이달 말까지 임상 1상을 마무리할 것으로 내다보고 있다.

진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 26,750 전일대비 1,200 등락률 -4.29% 거래량 1,422,123 전일가 27,950 2020.11.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 진원생명과학, 주가 2만 7550원.. 전일대비 1.47%진원생명과학, 외국인 2만 1000주 순매도… 주가 -2.52%진원생명과학, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.95% close 은 최근 식약처에 백신 후보물질 'GLS-5310'의 임상 1상과 2상을 동시에 시행하는 임상시험 계획서를 제출했다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 195,500 전일대비 2,000 등락률 +1.03% 거래량 112,249 전일가 193,500 2020.11.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 '그린뉴딜'에 힘 싣는 최태원SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다" close 바이오사이언스도 연내 동물실험을 마치고 임상 1상을 시작할 수 있도록 식약처에 시험승인을 신청했다.

정부는 자체 백신 개발뿐 아니라 글로벌 확보전에도 뛰어들었다. 전 국민이 접종 가능한 물량의 백신 확보를 목표로 하되 우선 최소한 집단면역 형성이 가능한 수준인 국민 60%가 접종할 수 있는 3000만명 분량을 확보할 방침이다.

국민 약 1000만명(20%)이 맞을 수 있는 코로나19 백신을 확보하기 위해 정부는 이미 글로벌 백신 공급 기구인 '코백스 퍼실리티' 참여 절차를 마쳤다. 백신을 각국에 공평하게 공급하는 것을 목표로 하는 이 국제기구를 통해 백신을 국제 공공재의 형태로 공동개발하고 공급 질서를 정하는 데 목소리를 내겠다는 것이다.

나머지 국민 40%(약 2000만명)가 접종할 수 있는 백신을 확보하기 위해 화이자, 존슨앤존슨, 모더나 등 글로벌 제약사와의 개별 협상도 벌이고 있다. 앞으로 우수한 백신 개발 회사가 나오면 추가 협상 채널도 가동할 방침이다. 정부 관계자는 "선구매할 백신은 유효성과 안전성을 평가한 뒤 공급 시기와 가격 등을 종합적으로 고려해 어떠한 백신을 구매할지 결정할 것"이라고 설명했다.

