이베이코리아, 빅스마일데이 누적 판매랑 2500만개 돌파

최대 40만원 할인쿠폰 마지막 제공, 카드사 중복할인쿠폰도 동시 제공

[아시아경제 임혜선 기자] 이베이코리아의 연중 최대 쇼핑축제 ‘빅스마일데이’가 역대급 판매 실적을 기록 중이다.

이베이코리아는 G마켓과 옥션, G9에서 진행 중인 ‘빅스마일데이’ 행사의 누적 판매량이 2500만개를 넘었다고 9일 밝혔다 행사 8일만에 기록한 판매 실적으로, 하루 평균 310만개 이상의 상품이 팔려 나간 셈이다. 일 평균 290만개씩 팔렸던 지난해 11월 행사 때 보다 좋은 성적표다.

이베이코리아는 이 같은 흥행을 이어 가기 위해 9일 최대 40만원 할인쿠폰을 한 번 더 증정한다. 멤버십 서비스 ‘스마일클럽’에게 제공되는 ‘20% 할인쿠폰’은 구매 금액에 따라 최대 40만원, 최대 3만원, 최대 1만원까지 할인받을 수 있다. 일반회원도 맴버십 한 달 무료 서비스를 신청하면 스마일클럽 회원과 동일한 혜택을 누릴 수 있다. 이 밖에도 간편결제 서비스 ‘스마일페이’에 삼성카드를 등록한 후 5만원 이상 결제하면, 최대 3만원까지 추가로 할인 받을 수 있다.

매일 특가로 선보이는 히어로 아이템으로 G마켓에서는 위니아 딤채 스탠드형 김치냉장고, 팸퍼스 기저귀 3박스, SK매직 트리플케어 식기세척기 등이 있다. 옥션에서는 LG트롬 듀얼인버터 건조기, 비비고 사골곰탕 18개, 폴햄 성인·아동 다운패딩을 특가에 선보인다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr