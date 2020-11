속보[아시아경제 임주형 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하는 미국의 한 경찰서장이 민주당원에 대한 폭력 행위를 선동하는 극단적인 발언을 했다가 서장직에서 물러나는 사건이 벌어졌다.

주요 외신은 미국 아칸소주 마셜시(市) 경찰서장 랭 홀랜드가 "트럼프 대통령이 4년 더 해야 한다"며 민주당원을 위협하고 폭력 사태를 선동하는 글을 소셜미디어에 올린 뒤 사퇴했다고 8일(현지시간) 보도했다.

