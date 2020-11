[포토] 조선대 신협, 교내 환경미화원에게 방한용품 전달

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 신용협동조합(신협)이 동절기를 맞아 교내 환경미화원들에게 이불과 전기장판 21채를 전달하고 있다. 조선대 신협은 지난해에도 미화원들에게 겨울 용품을 지원했다. 조선대 신협 이청호 이사장은 “어려운 이웃들의 삶에 조금이나마 보탬이 되는 행사들을 앞으로도 적극 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr