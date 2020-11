지속가능발전과 과학관 심포지엄 개최

[아시아경제 황준호 기자] 국립중앙과학관은 5~6일 지속가능발전과 과학관을 주제로 제 10회 국제과학관 심포지엄을 연다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 비대면으로 참여할 수 있다. 과학관은 한국관광공사 미팅테크놀로지 지원사업 후원을 받아 홀로그램 사회, 프로젝션 맵핑 영상쇼 등 다양한 기술을 구현했다.

5일에는 지속가능발전 17개 목표 중 과학관에서 요구되고 있는 포용적이고 공평한 양질의 과학관 교육(SDG4), 기후변화대응(SDG13)을 다룬다. 6일에는 국립중앙과학관 대덕이전 30주년을 맞아 지속가능한 도시와 공동체(SDG11)를 논의한다. 국제과학관심포지엄 학술대회에서는 6개 분야 총 126편의 연구 논문이 발표된다.

유국희 국립중앙과학관 관장은 "코로나19는 대면과 접촉식의 체험이 이루어지는 전 세계 과학관들에게 심각한 위협이 되고 있다. 과학관의 책임과 역할을 통찰하기 위한 집단 지성이 필요하다. 이번 심포지엄은 오늘의 어려움을 딛고 코로나 이후를 준비하는 의미 있는 행사가 될 것"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr