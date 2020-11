예탁원, 제7회 K-Camp IR 콘서트 개최

[아시아경제 오주연 기자] 한국예탁결제원은 3일 한국예탁결제원 서울 사옥에서 크라우드펀딩 성공기업의 후속자금 조달을 지원하기 위한 '제7회 K-Camp IR콘서트'를 개최했다고 4일 밝혔다.

이날 IR콘서트에는 스마트핀텍 등 크라우드펀딩 성공기업 9개사와 스파크랩, 아산나눔재단 스타트업센터 등 투자자 40여명이 참여했다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 반영해 비대면 방식으로 개최되었으며, 사전에 엄정한 기준에 의해 선발된 9개 펀딩 성공기업의 IR발표에 이어 벤처캐피탈(VC), 엑셀러레이터 (AC) 등 전문투자자들의 질의와 투자의향서 제공 등의 순서로 진행됐다.

이명호 예탁원 사장은 "관계기관과 긴밀히 협력해 K-Camp IR콘서트를 보다 실질적으로 도움이 되는 행사로 발전시켜 나가고, 지난 6월 금융위원회가 발표한 크라우드펀딩 발전방안이 조기에 제도화되고 정착될 수 있도록 정책당국과 협력해 나갈 계획"이라고 전했다.

IR콘서트에 참가한 펀딩 성공기업의 대표는 "오늘 IR콘서트는 코로나19로 인해 생존을 위협받는 혁신창업기업들에겐 가뭄의 단비와 같은 기회가 되었으며 이를 계기로 후속투자 유치가 이루어지길 바란다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr