영등포구 안심통학 개선 학부모 만족도 70% 달해

바닥신호등, 법규단속 CCTV 만족도 높아…이달까지 설치 완료

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 지난 해부터 어린이 보호구역내 안심통학로 조성사업을 중점 추진해온 결과 학부모들로부터 통학로 조성 만족도 70%에 달하는 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.

구는 지난 9월24일부터 10월20일까지 약 한 달 간 안심통학로 조성에 대한 학부모 만족도 설문조사를 실시한 결과 매우만족 24.3%, 만족 45.5%에 해당하는 결과를 보이며, 70%에 가까운 만족도를 보였다.

또 가장 만족하는 세부사업으로 바닥신호등 설치(38%)와 법규 CCTV설치(25%)를 꼽으며, 개선사업에 대해 긍정적인 평가를 한 것으로 조사되었다.

구는 올 상반기부터 실시해온 학교별 전수조사 결과와 학부모 간담회 의견을 토대로 실행계획을 수립하고 개선공사에 돌입했다.

이에 ▲바닥신호등 설치(당산초 등 17개 초교) ▲보도설치(대동초 등 6개 초교) ▲컬러보행로 설치(당산초 등 5개 초교) ▲대각선횡단보도 설치(윤중초 등 2개 초교) ▲중앙분리대와 안전펜스 설치까지 완료, 안전성 강화에 주력했다.

또 올 6월에는 ‘민식이법’ 시행과 관련, 총 66개 보호구역 시설에 대해 전수조사를 실시, 7월 공사 설계와 경찰협의를 완료, 보호구역 시점과 종점구간에 대한 226개 구역에 노면표시와 282개 표지판을 정비하며 운전자 시인성 강화에도 힘썼다.

그 외도 지역내 23개 초등학교에 절대 주차금지 구간을 지정, 대림어린이집을 포함한 5개소 어린이집이 폐원함에 따른 보호구역 폐지 처리와 관련시설 정비도 모두 끝마쳤다.

아울러 영림초교 등 7개 초등학교 앞 횡단보도 신호등 설치를 올해 12월 말까지 모두 완료할 방침, 당서초교 등 21개 초등학교의 주통학로 구간에 법규단속 CCTV 총 21개를 11월까지 모두 설치할 계획이다.

특히 올 8월에는 영신초등학교 학생들의 안전한 보행환경 조성을 위해 ▲바닥신호등 ▲음성안내시스템 ▲법규단속 CCTV를 학교 정문 앞에 모두 설치하는 시범사업을 통해 학부모와 보행자들의 큰 호응을 받은 바 있다.

또 구는 11월 중 대길초등학교 후문으로부터 68m에 이르는 거리에 대해 주요 등교시간인 오전 8시20~9시 한해 ‘시간제 차없는거리’를 시행할 계획, 우신초등학교 통학로 구간 중 가장 위험한 구간으로 손꼽혀온 신길로42길 내리막 보도에 대해서도 일방통행 시행과 보행로 확보를 위한 개선 공사도 연내 완료를 목표로 지속 추진해나갈 방침이다.

채현일 영등포구청장은 “안심통학로 개선 사업은 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위한 필수 조건”이라며 “앞으로도 학생들이 안심하고 다닐 수 있는 보행환경을 만드는 데 더욱 노력하겠다”고 전했다.

