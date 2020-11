산청군, 유명 블로거 초청 주요관광지 팸투어

대원사계곡 길·지리산 산청 흑돼지 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국내 포털사이트를 중심으로 관광명소를 소개하는 유명 블로거들이 산청군을 찾았다.

경남 산청군은 2~3일 양일간 가을맞이 유명 블로거 초청 주요관광지 팸투어를 실시했다고 3일 밝혔다. 이번 팸투어는 가을 색으로 물든 산청의 주요관광지와 건강한 먹거리를 소개하기 위해 마련됐다.

팸투어에 참여한 블로거 15명은 경남 비대면 관광지로 선정된 산청 메이플 스토리로(밤머리재 홍단풍길)를 시작으로 가을옷으로 갈아입은 생태탐방로인 대원사 계곡 길, 성철 공원(묵곡생태숲)과 성철스님 순례길에서 경호강의 비경을 카메라에 담았다.

산청군 특산품으로 우수한 맛과 품질을 자랑하는 지리산 산청흑돼지의 풍미도 함께 즐겼다.

군 관계자는 "산청군이 가진 각양각색의 매력과 우수한 먹거리를 널리 알리는 한편 지역경제에도 도움이 되고자 팸투어를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 가족 또는 소규모 여행객이 힐링할 수 있는 비대면 여행지 발굴·관리에 힘쓰겠다"고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr