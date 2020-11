[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 동부경찰서 금남지구대가 최근 급증하고 있는 보이스피싱 예방을 위해 관할 지역 금융기관 43개소를 방문해 보이스피싱 수법 및 예방 요령을 홍보하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr