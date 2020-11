'평택 지제역 동문굿모닝힐 맘시티 2차' 3일 1순위 청약

[아시아경제 문제원 기자] 동문건설은 3일 경기도 평택시 칠원동 신촌지구 3블록에 짓는 '평택 지제역 동문굿모닝힐 맘시티 2차' 아파트의 1순위 청약을 받는다고 밝혔다.

이 단지는 지하1층~지상27층 14개동 1134가구 규모로, 59~84㎡(이하 전용면적)의 중소형으로만 구성된다. 타입별 가구수는 ▲59㎡A 218가구 ▲59㎡B 346가구 ▲59㎡C 166가구 ▲74㎡ 250가구 ▲84㎡ 154가구 등이다.

3일 해당지역 1순위, 4일 기타지역 1순위 순으로 접수를 받는다. 2순위 접수는 5일이다. '주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법'에 따라 전국에서 청약이 가능하다.

분양가는 3.3㎡ 당 평균 900만원대에 책정됐다. 계약금은 10%이며, 중도금 20%는 무이자로 대출해 준다. 생애최초 특별공급의 경우 50% 취득세 감면과 주택담보대출비율(LTV)ㆍ총부채상환비율(DTI) 10%포인트 추가 혜택도 있다. 공급물량의 75%는 가점제, 25%는 추첨제로 당첨자를 가린다.

단지는 평택 최초로 전체 공정이 60% 이상 진행된 후 청약을 받는 후분양 아파트다. 남향ㆍ4베이 위주 설계로 채광성과 개방감을 높였다. 피트니스센터, 사우나, 스크린골프장 등을 갖춘 커뮤니티 시설이 조성되며 단지 내 중심상업시설에는 서울 대치동의 명문학원을 유치할 계획이다.

평택새빛초등학교가 걸어서 5분 이내에 위치해 있으며 단지 바로 앞에 서울 강남을 오가는 광역버스 정류장이 신설됐다. 서울 지하철1호선과 SRT가 정차하는 지제역도 가깝다. 쌍용자동차ㆍ삼성반도체 평택캠퍼스가 가까워 배후수요가 풍부하다는 것이 회사측 설명이다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr