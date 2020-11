방탄소년단, '멜론뮤직어워드' 출연 확정

[아시아경제 부애리 기자] 가수 방탄소년단이 지난해에 이어 올해도 멜론뮤직어워드(MMA)에 출연한다.

카카오는 3일 "뮤직 플랫폼 멜론의 국내 최대 대중음악 시상식 MMA에 방탄소년단이 출연을 확정했다"고 밝혔다.

'MMA 2020'은 12월2일부터 5일까지 4일 동안 진행된다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 온라인상에서 비대면으로 진행된다.

올해로 12회째를 맞은 MMA는 매년 한 해를 빛낸 국내 최정상급 가수들이 출연하는 국내 최대 규모의 대중음악 축제다.

방탄소년단은 지난해 열린 'MMA 2019'에서 앨범, 아티스트, 베스트송, 레코드 등 총 4개의 대상 수상을 비롯해 TOP10, 카카오핫스타상, 네티즌 인기상, 남자 댄스상을 수상하며 총 8관왕을 달성한 바 있다.

카카오 측은 "물리적 거리는 멀어졌지만 팬들과 아티스트가 보다 가깝게 소통하고 누구나 K-POP의 열기를 느낄 수 있는 시상식으로 채워질 예정"이라고 설명했다.

MMA 2020은 멜론 앱과 웹페이지, 카카오톡 #카카오TV 탭, 유튜브 채널 등 다양한 온라인 채널을 통해 쉽게 참여하고 즐길 수 있다. 상세한 내용은 멜론 공지사항과 공식 인스타그램, 트위터에서 확인 가능하다.

