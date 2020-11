[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이달의 5·18민주유공자에 고 이성귀씨가 선정됐다.

2일 국립 5·18민주묘지관리소에 따르면 이씨는 5·18 당시 공부를 하기 위해 친구들과 도청을 지나 학생회관 도서관으로 향하던 중 갑작스런 총격에 사망했다.

국립 5·18민주묘지관리소는 5·18민주유공자들의 숭고한 희생과 공헌을 재조명해 5·18민주화운동의 가치를 대내·외에 홍보하고자 매달 이달의 5·18민주유공자를 선정해 발표하고 있다.

