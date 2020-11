[아시아경제 박지환 기자] 금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 4,300 전일대비 70 등락률 -1.60% 거래량 49,496 전일가 4,370 2020.11.02 15:30 장마감 관련기사 금호전기, 바이오사업부 출범…"바이오사업 박차"[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일[e공시 눈에 띄네]코스피-5일 close 는 2일 유정희 사외이사를 신규 사외이사로 선임했다고 공시했다.

유 사외이사의 임기는 이날부터 2023년 11월 2일까지이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr