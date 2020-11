쌍용차, 11월 코세페 프로모션…티볼리·코란도 10% 할인

[아시아경제 우수연 기자]쌍용자동차가 11월 '그랜드 코리아 세일 페스타'의 일환으로 주요 인기 차종의 가격을 10% 인하하는 프로모션을 시행한다고 2일 밝혔다.

쌍용차는 개소세 종료를 한달 앞둔 11월에 구매하는 '얼리버드 고객'에게 다양한 혜택을 제공하고 코란도, 티볼리, 렉스턴 스포츠&칸 구매 시 최대 10%를 할인한다. 최대 72개월 무이자 할부(선수율 20% 납부 시) 구매 프로그램이 시행되며 최대 30만원의 재구매 할인 혜택도 추가로 누릴 수 있다.

'개소세 종료 카운트다운' 프로그램에 따라 티볼리, 코란도, 렉스턴 스포츠&칸 구매 고객은 구매일 기준으로 이달 16일까지 30만원, 월말까지 20만원의 할인 혜택이 주어진다. 티볼리 에어 고객에게는 선착순 700명에게 오토캠핑을 위한 어반 캠프닉 패키지를 증정한다.

코란도, 티볼리 등은 최대 60개월 무이자 할부를 시행하고, 올 뉴 렉스턴 1.9~3.9%, 티볼리 에어와 렉스턴 스포츠&칸은 0.9~3.9%(36~72개월 공통)의 저리·장기할부의 혜택을 누릴 수 있다. 올 뉴 렉스턴 3.9% 할부 이용 시 프리미엄 커넥티드 블랙박스 및 프리미엄 틴팅(100만원 상당)으로 구성된 '기프트 패키지'가 무상 제공된다.

또한 코란도, 티볼리&에어를 일시불 구매 시 개별소비세 전액인 3.5%를, 최장 72개월 가능한 3.9% 할부를 이용하면 5%가 할인된다.

전 모델 대상으로 선수금 없이 최대 120개월(10년) 분할납부 가능한 5.9% 장기할부가 제공되며 첫 12개월 동안 월 1만원만 무이자 납입하는 최대 60개월 3.9% 거치할부, 선수율 0~10%로 최대 80%까지 유예 가능한 3.9% 유예할부 등 맞춤형 할부프로그램을 운영한다.

7년 이상 노후차량 보유 시 최대 30만원, 사업자가 렉스턴 스포츠&칸 구매 시 30만원을 할인해주고, 모델 별로 재구매 대수(쌍용차 모델)에 따라 최대 30만원 추가 할인해 주는 로열티 프로그램 혜택도 받아 볼 수 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr