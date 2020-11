상주시, '공유누리' 서비스 … 주차장·공연장 등 공공자원 139건 등록

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도 상주시는 포털사이트 '공유누리'에 총 139건의 공공자원을 등록 완료, 전 국민을 대상으로 공공자원 개방·공유서비스를 제공하고 있다고 2일 밝혔다.

공유누리에는 상주시가 보유하고 운영하는 회의실·강당·공연장 등 시설(공간) 58개소, 주차장 71개소, 육아출산용품 등 물품과 교육·체육시설 등 10개의 정보가 담겨 있다. 일부 시설의 경우 이곳에서 예약도 할 수 있다.

상주시를 포함해 경북대와 국립낙동강생물자원관 등 상주 지역 전체 공공기관 소유의 공공자원은 모두 273건이 등록돼 있다. 공유누리 사이트에서 '상주시'를 검색하면 이들 정보를 확인할 수 있다.

공유누리는 지난 3월12일 행정안전부에서 오픈한 온라인에서 쉽고 편리하게 검색하고 예약하는 대국민 공공개방 자원 공유 서비스 통합포털이다.

상주시는 누락된 공공자원을 추가 발굴·등록하고 앞으로 신설되는 시설이나 물품 등이 빠짐없이 등록될 수 있도록 직원들을 대상으로 체계적인 교육을 진행할 예정이다.

강영석 시장은 "공유누리가 활성화된다면 국민의 공공자원 이용 편의와 서비스 만족도는 더욱 높아질 것으로 예상된다. 보다 많은 자원을 발굴하고 등록해서 누구나 쉽게 공공자원을 이용할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr