AK플라자, 백화점 최초 '네이버페이' 오프라인 결제 도입

[아시아경제 차민영 기자] AK플라자는 2일 백화점 전 점포와 AK& 점포 등에 '네이버페이' 결제 서비스를 도입한다고 밝혔다. 백화점 매장에서 네이버페이 결제가 가능해진 것은 이번이 처음이다.

네이버페이는 3000만명 이상이 사용하는 국내 대표 간편결제 서비스로 네이버 ID만 있으면 공인인증서, 보안카드 등 번거로운 인증 절차를 거치지 않아도 간단하게 결제할 수 있다. 오프라인 결제 사용자는 포인트 뽑기를 통해 랜덤으로 포인트를 적립 받을 수 있으며 ‘네이버플러스 멤버십’ 등 서비스 추가 사용 여부에 따라 최대 4배 포인트 적립이 가능하다.

AK플라자는 네이버페이 도입을 통해 선제적으로 간편 결제 시스템을 확대해 넓은 소비층을 끌어안겠다는 전략이다. AK플라자 분당점, 수원점, 평택점, 원주점 등 백화점 전 점포와 AK& 홍대점, 기흥점에서 사용 가능하다.

AK플라자 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대에 현금과 카드를 손으로 주고 받는 불편함을 최소화하고 간편 결제 서비스 도입으로 고객들의 쇼핑 편의성과 혜택을 제공하고자 서비스를 기획했다"고 밝혔다.

