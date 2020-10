[포토]오승록 노원구청장, 노원어린이극장 개관식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 서울 노원구청장은 30일 오후 2시 노원어린이극장 개관식에 참석했다.

노원어린이극장은 상계동 롯데백화점 인근 KT노원지사(노해로 502) 지하 1층에 위치하며 연면적 1471㎡(공연장 전용 면적 391㎡) 규모로 관람석은 총 208석이다.

기존의 노원 어울림극장을 아이들의 눈높이에 맞춘 어린이 전용극장으로 리모델링했다.

공연무대를 전면 보수하고 어린이들이 안전하게 이용할 수 있도록 진입계단을 보수했다. 좌석은 앉은키와 활동성을 고려해 낮은 소파형 일체형으로 설치했다. 화장실에는 아이들 전용의 세면대와 캐릭터 변기를 추가로 설치했다.

이날 행사에는 오승록 구청장 및 시의원, 구의원 등이 참석한 가운데 ‘타악앙상블’ 식전 오프닝연주를 시작으로 축사, 리모델링 경과보고, 노원 피아노영재 유은서의 축하공연 쇼팽 '즉흥환상곡'과 드뷔시 '달빛' 연주, 극장 시설라운딩, 현판식, 기념사진촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 ”아이들의 몸과 눈높이에 맞춘 어린이들의 문화공간인 노원어린극장 개관을 진심으로 축하한다“며 ”부모와 아이 모두 편안하고 즐거운 문화생활을 누리기 바란다“고 말했다.

