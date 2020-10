넷플릭스 제휴 강화...KT 아이폰12 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT가 아이폰12와 아이폰12 프로를 공식 출시한다고 30일 밝혔다. 아이폰12은 넷플릭스와 연계한 5G 요금제 혜택을 강화했다.

KT는 아이폰12 출시 하루 전인 29일 밤 11시에 ‘비대면 라이브 전야제’를 열었다. 고객의 안전을 위해 오프라인 행사 대신 유튜브 생중계를 통한 출시행사를 진행했다. 이 날 출시행사 초청고객은 특별 혜택으로 30일 오전 7시에 아이폰12를 배송 받았다. 1등 당첨자에게는 ▲맥북 에어 ▲무선충전 기능을 갖춘 벨킨 고급형 스마트 스피커 ‘사운드폼 엘리트’가 제공됐다. ▲아이패드 프로 ▲애플워치 ▲기프티쇼 ▲넷플릭스 굿즈 ▲아메리카노 등 다양한 경품도 추첨을 통해 제공됐다.

초청고객이자 1등 당첨자인 임호열 씨(서울 강서구, 27세)는 “국내에 처음으로 아이폰을 도입한 KT를 계속해 사용하면서 매장에 갈 필요 없이 아침 7시에 아이폰12를 받게 돼 기쁘다” 며 “앞으로 슈퍼찬스R과 KT애플케어팩과 같은 쓰임새 있는 혜택도 잘 사용하겠다”고 소감을 말했다.

넷플릭스 무제한 제공

이번 아이폰12에는 넷플릭스 초이스를 선택할 수 있다. KT 5G 요금제인 ‘슈퍼플랜 초이스’ 가입 시 선택할 수 있다. ▲슈퍼플랜 베이직 초이스(월 정액 9만원) 요금제에서는 월 정액 9500원의 ‘넷플릭스 베이식’을 제공한다. ▲슈퍼플랜 스페셜 초이스(11만원) 요금제에서는 넷플릭스 베이식과 ‘시즌 초이스(선택 1)’를 제공한다. ▲슈퍼플랜 프리미엄 초이스(13만원)에서는 월 정액 1만 2000원의 ‘넷플릭스 스탠다드’와 시즌 초이스(선택 1)를 제공한다.

KT 5G 요금제는 선택약정 할인(25%)과 프리미엄 가족결합(25%)을 적용할 경우 월 이용요금의 최대 50%를 할인 받을 수 있다. 최대 할인율을 적용할 경우 슈퍼플랜 스페셜 초이스 요금제 이용 고객은 월 5만원대로 5G 완전 무제한 데이터와 함께 넷플릭스와 시즌(Seezn)의 콘텐츠를 무제한으로 이용할 수 있다. 이성환 KT 5G/GiGA사업본부장(상무)은 “아이폰 이용 고객의 특성을 분석해 합리적으로 선택할 수 있는 프로그램과 풍성한 요금제 혜택을 준비했다”며 “KT는 앞으로도 고객의 삶에 보탬이 되는 서비스를 지속 선보이겠다”고 말했다.

교체프로그램 다양화

KT는 고객의 아이폰 교체 주기에 따라 선택 가능한 프로그램을 다양화했다. 2년 뒤 출고가의 최대 50%를 보상하는 ‘슈퍼체인지’를 먼저 공개했는데, 이번에는 매년 새로운 아이폰을 사용하고 싶은 아이폰 마니아들을 위해 업계에서 유일하게 ‘1년’ 교체 프로그램인 ‘슈퍼찬스R’을 출시한다. 슈퍼찬스R은 단말기 24개월 할부금과 동일한 수준의 월 렌탈료로 1년만 사용하면 언제든 새로운 아이폰으로 부담 없이 교체할 수 있는 렌탈 프로그램이다. 특히 슈퍼찬스R은 ‘KT 애플케어팩’도 무료로 포함하고 있는 종합 패키지형 프로그램이다. 슈퍼찬스R은 10월 30일부터 2021년 1월 31일까지 가입할 수 있다.

아이폰12 출시를 맞아 선보이는 KT 애플케어팩은 KT와 애플이 함께 준비한 제휴 상품이다. KT 애플케어팩에는 12개월마다 최대 2건의 파손을 보장해주는 ‘애플케어(AppleCare) 서비스’와 ‘아이클라우드(iCloud) 매월 50GB’가 포함돼 있다. 월 이용료는 아이폰12는 8000원, 아이폰12 프로는 1만 1000원으로 개별 구매 시보다 합리적이라는 것이 KT의 설명이다.

