건보공단 부산경남, 누가 ‘어르신 돌봄’ 잘했나 우수사례 시상식

장기요양기관·요양보호사 부문 당선작 11편 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단부산경남지역본부(본부장 장수목)은 10월 23일 본부 1층 대강당에서 2020년 장기요양 급여제공 우수사례 선정 및 시상식을 개최했다.

건보공단은 장기요양기관의 다양한 프로그램과 사례를 공유하고 전파해 요양이 필요한 어르신에게 보다 나은 서비스를 제공하고 종사자의 전문성을 높일 수 있도록 매년 장기요양 급여제공 우수사례 공모와 시상 행사를 열어오고 있다.

이번 공모전에서는 장기요양기관 부문과 요양보호사 부문으로 구분해 최우수, 우수, 장려 사례를 선정했다. ‘스마트요양원시스템’, ‘그녀는 나의 인생 선배’ 등 11개 우수사례가 당선작으로 뽑혔다.

장기요양기관 부문 최우수상을 수상한 효성노인건강센터 최오석 센터장은 “서비스 제공의 스마트화로 효율성을 높임과 동시에 어르신께 더욱더 집중해서 서비스할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

요양보호사 부문 최우수상을 수상한 함안돌봄지원센터 박명옥 요양보호사는 “어르신의 특성을 파악하고 이해하고 노력하며 서비스를 제공한 것이 좋은 사례가 된 것 같다”고 말했다.

장수목 부산경남지역본부장은 “코로나19 사태에도 장기요양서비스 현장에서 최선을 다하는 장기요양기관 관계자와 이번 공모에 참여한 모든 이에게 감사의 말을 전한가”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr