▶송충삼씨 별세, 송동현(밍글스푼 대표이사)·은혜(인피니언코리아 이사)·은주·은정(NHN엔터테인먼트 수석) 부친상, 송춘식(부산교통공사) 형제상 = 무주보건의료원 장례식장 2분향실, 발인 25일 오전 9시. 063-320-8337.

