도시락 구매하면 컵라면·음료수가 덤…이마트24, 창립기념일 맞이 깜짝 이벤트

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 10월 24일 창립기념일을 맞아 오는 31일까지 이마트24 인기 프레시푸드 7종을 구매하면 덤상품 2개를 증정하는 깜짝 이벤트를 진행한다.

행사 품목은 도시락 3종(매콤닭갈비&돈까스 도시락, 반반고기정찬, 뉴참치마요덮밥), 김밥 2종(제육&치즈 불고기, 넘버원김밥), 샌드위치 2종(에그쉬림프, 아보카드 샌드) 등 총 7종으로 각 카테고리에서 고객이 가장 많이 찾는 상품이다.

이달 31일까지 도시락 3종, 김밥 2종 구매 시 민생라면(컵)과 칠성사이다 로어슈거캔을 제공하며, 샌드위치 2종을 구매하면 반숙란과 광동 옥수수수염차(340ml) 등 덤상품 2개를 각각 증정한다.

도시락 3종, 김밥 2종 구매 고객의 경우 이마트24 모바일 앱 커피 교환권 이벤트에 참여할 수 있다. 행사 상품을 구매한 후 이마트24 모바일 앱에 접속해 통합바코드를 스캔하면 복권이 발급된다. 고객은 복권을 긁어 당첨 여부를 바로 확인할 수 있다. 이마트24는 총 1400명에게 스타벅스 아메리카노 교환권(100명), 이마트24 이프레소 핫아메리카노 교환권(300명), 500원 할인권(1000명) 등 총을 지급할 계획이다.

이상진 이마트24 FF팀 팀장은 “편의점 업계에서 도시락, 샌드위치 등 프레시푸드 상품 구매 시 생수 또는 음료수 등 덤상품 1개를 증정하는 이벤트는 있었지만, 덤상품 2개를 증정하는 것은 이번이 처음”이라며 “이마트24 창립기념일을 맞아 10월 한 달간 역대 최다 상품인 1960개 품목 대상 1+1, 2+1 할인 행사에 더해 깜짝 이벤트를 추가로 마련했다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr