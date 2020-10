"학원 교육 디지털화" KT·세계로시스템 '맞손'

[아시아경제 구채은 기자] KT가 세계로시스템과 ‘학원 교육의 디지털 전환을 위한 사업협력’ 업무협약(MOU)을 맺었다.

22일 KT에 따르면 협약에 따라 양사는 ▲클라우드 기반의 화상교육 서비스 구축 및 출시 ▲KT 통신서비스와 학원관리 솔루션 연동을 통한 기능 고도화 ▲학원대상 패키징 상품 개발과 마케팅 ▲교육 관련 빅데이터 사업협력 등을 함께 추진하게 된다.

양사가 개발할 통합 교육 플랫폼은 학원 교육과정과 학원생 정보를 화상교육과 연동해 쉽게 온라인 강의를 개설할 수 있도록 한다. KT 네트워크에서 간편 접속과 인증 기능을 제공하게 된다. 또한 KT 클라우드를 통해 수업자료를 간편하게 등록할 수 있다. 또 ‘학원 패키징 상품 공동개발’, ‘온라인과 오프라인 융합 교육 서비스 플랫폼으로의 확장’ 등 미래형 교육사업 모델 개발을 지속 추진할 계획이다.

민혜병 KT 기업사업전략본부장은 “코로나19로 인해 비대면 교육환경이 절실해진 환경 속에서 학원솔루션 분야의 강소기업인 세계로시스템과의 협력을 통해 학원 교육 현장에 ICT기술이 융합된 새로운 학습 경험을 제공하게 됐다. 통신 서비스와 실시간 화상교육 등 온라인 교육에 필요한 제반 인프라만이 아니라, AI, 빅데이터 등의 제공을 통해 교육현장의 디지털 혁신에 기여하고자 한다”고 말했다.

