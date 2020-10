광주시교육청 ‘광주교육 온라인 포럼’ 개최

‘광주교육 희망을 품다’ 주제

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시교육청은 오는 27~29일 사흘 동안 ‘코로나 시대, 광주교육 희망을 품다’를 주제로 ‘2020 광주교육 온라인 포럼’을 개최한다고 21일 밝혔다.

‘2020 광주교육 온라인 포럼’은 교육공동체가 함께 만들어가는 광주교육을 실현하기 위해 마련됐다.

이번 포럼은 ▲1차 포럼(27일) ▲2차 포럼(28일) ▲I.D.E.A. 포럼(29일) 등 3회에 걸쳐 실시된다. 코로나19 확산 방지를 위해 비대면 온라인 방식으로 진행되며 광주시교육청 유튜브 채널을 통해 실시간 생방송으로 진행된다.

1차 포럼(27일)에서는 이두휴 전남대학교 교수가 ‘코로나 시대 광주 교육의 방향’을 주제로, 김종원 광주과학기술원 AI 대학원장이 ‘디지털 전환 시대에 대비하는 미래 교육 구상’을 주제로 발제한다.

미래교육의 새로운 방향 모색에 대해 자유토론 시간을 가진 후 유튜브를 통한 질의·응답도 진행된다.

2차 포럼(28일)에서는 윤희철 광주지속가능발전협의회 사무총장이 ‘기후위기 시대, 광주교육이 나아갈 방향’을 주제로, 조길예 기후행동비건네트워크 대표가 ‘기후위기에 관한 진실, 그리고 학교가 실천해야 할 기후행동’을 주제로 발제한다. 이어 기후위기 시대 우리 교육의 실천 과제에 대한 자유토론 시간을 가진 후 유튜브를 통한 질의·응답이 진행된다.

제5회 교육정책네트워크 교육정책 토론회와 함께 진행되는 I.D.E.A. 포럼(29일)은 ‘교육 빅데이터의 활용과 교육 지원체제 구축 방안’을 주제로 개최된다.

조일현 이화여대 교수가 ‘빅데이터가 학교교육에 주는 의미와 가치’, 이종현 한국교육학술정보원 빅데이터분석부 책임연구원이 ‘빅데이터를 활용한 교육문제 해결 방안과 한계’, 김두연 건양대 융합 IT학과 교수가 ‘교육 빅데이터 활용 기반 구축’에 대한 주제 발표 후 유튜브를 통한 질의·응답이 진행될 예정이다.

장휘국 교육감은 “코로나를 겪으며 우리들이 경험한 위기가 앞으로 우리 교육이 어떤 방향으로 나아가야 할지를 가늠하는 계기가 됐다”며 “이번 포럼을 통해 광주교육이 나아가야 할 방향에 대해 소통하길 바란다”고 밝혔다.

