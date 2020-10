광주보훈청 ‘제대군인 AI면접 취업역량강화 워크숍’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현) 제대군인지원센터는 ‘제대군인 AI면접 취업역량강화 워크숍’을 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 5년 이상 군복무한 중·장기복무 제대군인을 대상으로 광주 서구 토닥토닥청년일자리카페에서 진행됐다.

워크숍은 ▲온텍트(Ontact)적응하자! AI 면접시스템 실전 특강 ▲호감 가는 면접메이크업 및 헤어컨설팅 ▲면접복장 코디 및 이력서용 사진촬영 ▲담당 컨설턴트와 만남의 시간 등으로 진행됐다.

제대군인이 코로나19 이후 온택트 시대를 준비하고 적응할 수 있도록 전직준비 핵심내용 위주로 이뤄졌다.

한편 광주지방보훈청 제대군인지원센터는 5년 이상 국토방위 임무를 성실히 수행하고 전역한 중·장기복무 제대군인의 원활한 사회복귀를 위해 취·창업지원 업무를 실시하고 있다.

워크숍 참석을 희망하는 제대군인은 홈페이지 또는 제대군인지원센터로 문의하면 된다.

