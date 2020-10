“사람 대하는 자세가 어찌 그리 똑같은지”

[아시아경제 임춘한 기자] 장제원 국민의힘 의원은 21일 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원과 관련해 “탈당하자마자 만나보겠다는 국민의힘이나, 저주를 퍼붓는 민주당이나 오두방정이 참 가관”이라고 비판했다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “사람을 대하는 자세가 어찌 그리 똑같은지”라며 이같이 말했다.

장 의원은 “친구로서 태섭이가 보냈을 아픈 시간들에 함께 해주지 못했구나 하는 미안한 마음이 먼저 든다”며 “고민을 많이 하는 정치인이었고, 옳고 그름을 잘 아는 정치인이었다”고 평가했다.

장 의원은 “(탈당이) 쉽지 않은 결정이었을 것”이라며 “지나간 시간은 빨리 잊고, 다가올 어려움은 잘 헤쳐 나가서, 더 좋은 정치인으로 크게 성장하기 기원한다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr