▲홍현표(전 전주농지개발조합 감사)씨 별세, 홍성범(한국자동차산업협회 상무)·성훈(태강투자개발 대표이사)·영주(한신종합기술 대표이사)·성란(다비수 용산지사장) 부친상, 20일 오후 1시40분, 빈소 중앙대병원 장례식장 2호실, 발인 22일 오전, (02) 860-3500

