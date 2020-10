횡성·밀양 상생형 지역일자리 선정…전기차·뿌리 中企 육성

총 2336억 투자…748개 신규 일자리 창출 예상

횡성 전기차 협동조합, 밀양 친환경·스마트 산단 조성

[아시아경제 문채석 기자] 강원도 횡성과 경상남도 밀양에 두 번째 노사 상생형 지역 일자리 창출 모델이 추진된다.

산업통상자원부는 20일 제2차 상생형 지역 일자리 심의위원회를 열어 '강원 횡성형 일자리', '경남 밀양형 일자리'를 상생형 지역 일자리로 선정했다고 밝혔다.

상생형 지역 일자리는 노·사·민·정 대타협을 바탕으로 지속 가능한 양질의 지역 일자리를 창출하는 사업이다. 공식 지정되면 정부와 지방자치단체의 세제 혜택 및 투자 보조금 지원 등의 혜택을 받게 된다.

앞서 정부는 지난해 2월 '상생형 지역 일자리 모델 확산 방안'을 발표한 뒤 4월 '국가균형발전 특별법'을 개정해 상생형 지역 일자리 선정·지원 법적 근거를 마련했다. 이후 6월 '광주형 일자리'를 처음으로 상생형 지역 일자리 모델로 선정했다.

전기차 중기 협동조합…초소형 전기화물차 일자리 창출

횡성형 일자리는 디피코 디피코 163430 | 코넥스 증권정보 현재가 5,180 전일대비 30 등락률 +0.58% 거래량 1,370 전일가 5,150 2020.10.20 15:30 장마감 close 등 7개 전기차 중소기업들이 협동조합을 결성하고 742억원 투자(평가기간 3년 내 590억원), 503명 고용을 통해 초소형 전기화물차를 만들 계획이다.

협동조합 내 완성차 업체와 협력업체가 초과 이익을 공유하고 물류, 판매망 등을 공동 활용해 비용을 줄이는 게 특징이다. 협력업체의 영업이익을 5% 이상 보장하고 7개 업체 중 규모가 가장 큰 디피코의 5% 초과 이익을 재분배한다.

적정 임금 보장, 직무 중심의 임금 체계에 합의하고, 강원도는 정주 여건 개선, 사업 환경 기반 조성 등의 지원을 통해 근로자와 업체에 인센티브를 제공할 방침이다.

강원도 관계자는 "초임 근로자 기준 평균 연봉 2900만원의 20% 범위(약 2320만~3480만원)로 사업을 시작하고, '동일 직급 동일 임금' 체계를 갖출 계획"이라고 설명했다.

3D 업체→친환경·스마트 기업…20억 주민상생기금 조성

밀양형 일자리는 한황산업 등 8개 업체가 친환경·스마트 뿌리 산업단지(하남산단)를 조성해 총 1594억원을 투자하고 245명을 신규 고용할 예정이다.

하남산단엔 소위 '3D 기업'으로 불리는 업체가 많은데, 이들 업체를 친환경·스마트 기업(ACE·Automatic, Clean, Easy)로 탈바꿈할 계획이다.

경남도 관계자는 "뿌리 산업의 대부분 업체들이 사람이 직접 노동을 하는데, 최근 스마트 공장 구축을 통해 산업을 고도화하는 방안이 추진되고 있다"며 "뿌리 기업의 각종 공정에 로봇을 적용하는 등의 지원 프로그램을 산업부와 협의하고 있고, 이 같은 과정을 통해 뿌리 기업을 ACE 기업으로 전환하는 기반이 마련될 것"이라고 설명했다.

입주 기업은 15~20억원 규모의 주민상생기금 조성, 환경설비 의무화 등을 통해 인근 지역 주민의 지지와 협력을 유도했다.

원·하청 기업 간 납품단가 연동제(원부자재 가격 변동 시 이를 반영해 납품단가 인상) 준수, 납품 물량 보증 및 확대 등을 통해 공정거래와 동반성장 구현을 위해 노력하기로 했다.

성윤모 산업부 장관은 "두 지역의 상생형 지역 일자리는 투자 여력이 높지 않은 중소기업들이 유기적으로 모여 대규모 투자를 하고, 공동사업 등을 통해 시너지를 창출하는 새로운 상생 모델을 제시했다"고 평가했다.

성 장관은 "횡성형 일자리는 중소기업 중심의 초소형 전기화물차 생태계 조성을 통해 새로운 산업을 육성하고, 이익 공유를 통해 기업 간 상생을 강화하는 내용"이라고 설명했다.

이어 "밀양형 일자리는 입지·인력난의 이중고를 겪는 뿌리 기업을 ACE 기업으로 변모시켜 산업 경쟁력을 높이고, 기업과 주민 간 상생을 추진하고 있다"고 덧붙였다.

산업부는 앞으로 선정된 지역에 대한 적극적인 지원과 함께 신규 상생 모델 발굴을 위한 전국 순회 설명회, 맞춤형 컨설팅 등을 통해 상생형 지역 일자리가 전국적으로 확산될 수 있도록 지속적으로 노력할 계획이라고 알렸다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr